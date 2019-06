Hélder Ferreira reforça o P. Ferreira

Hélder Ferreira é o mais recente reforço do P. Ferreira, segundo anunciou, esta quinta-feira, o emblema da Capital do Móvel. O avançado chega proveniente do V. Guimarães e rubrica um acordo válido para as próximas três temporadas, tal como Record havia anunciado.





Peça importante na manobra da equipa secundária vitoriana na última época, o extremo, de 22 anos, terá agora oportunidade de jogar com regularidade ao nível da 1.ª Liga.À chegada a Paços de Ferreira, Hélder assumiu estar pronto para o desafio. "Encaro este desafio com ambição. É um prazer representar um clube com uma história tão bonita", afirmou, deixando ainda uma mensagem aos adeptos: "Que estejam sempre do nosso lado e nos apoiem em todos os jogos, pois nós vamos dar tudo pelo clube e por eles", apontou.