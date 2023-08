Ícaro foi operado ao rosto e falha estreia do Paços de Ferreira na Liga Sabseg

O central brasileiro Ícaro, reforço do Paços de Ferreira para 2023/24, foi operado ao rosto, após lesão no particular com o Boavista, e vai parar várias semanas, informou esta terça-feira o emblema da Liga Sabseg.

"O Ícaro sofreu uma fratura de osso da face após traumatismo no jogo-treino com o Boavista, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica", informou fonte oficial dos pacenses à Lusa.

A cirurgia foi realizada na segunda-feira, mas só hoje o clube tornou pública a situação.

Ícaro, de 34 anos, foi titular diante do Boavista, na sexta-feira, num particular que o Paços venceu por 3-2, no último ensaio da equipa, e a lesão contraída deverá afastá-lo "algumas semanas" da competição.

O central recrutado ao Académico de Viseu está a recuperar sob a supervisão do departamento médico pacense e vai falhar a estreia da equipa na edição 2023/24 da Liga Sabseg, no sábado, diante da União de Leiria.

A lista de ausentes para este jogo na Capital do Móvel, no sábado, às 11:00, é extensiva ao também reforço João Araújo, a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.