Jogo com o FC Porto B vai ter fins solidários

O jogo do Paços de Ferreira com o FC Porto B, agendado para sábado de manhã, vai ter um suporte de cariz solidário para as famílias mais carenciadas do concelho de Paços de Ferreira.A SDUQ aproveitou a época natalícia para propor aos sócios e adeptos a aquisição de um ingresso na troca de um ou vários produtos alimentares. A ação solidária vai arrancar hoje e estará disponível até ao dia do jogo. Os interessados poderão fazer a troca na secretaria do clube.