Jogo-treino prepara Taça

Os pacenses realizam esta manhã um teste com o V. Guimarães B, pelas 10h30, com o objetivo de preparar o próximo jogo oficial, frente ao Casa Pia, a contar para a Taça de Portugal.

O adversário na prova rainha é do Campeonato de Portugal e é expectável que Vítor Oliveira faça algumas alterações no onze, desde logo na baliza, com a provável titularidade de Marco na vaga de Ricardo Ribeiro.

No meio-campo, Christian deverá regressar aos eleitos, enquanto no ataque é provável que Douglas Tanque e Uilton sejam lançados de início. Estas dúvidas deverão ser dissipadas no jogo desta manhã, que irá disputar-se no relvado principal da Mata Real.