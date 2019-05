Joma vai equipar o plantel profissional e todas as equipas da formação

O P. Ferreira assinou um contrato com a marca desportiva Joma para equipar o plantel profissional e todas as equipas de formação de futebol do clube.

O vínculo é válido para as próximas três temporadas e surge depois do fim do contrato até aqui existente com a Lacatoni, que foi responsável pelos equipamentos do clube pacense nos últimos anos.

A nova indumentária apenas será conhecida no arranque da próxima temporada, mas certo é, para já, que a marca será diferente daquela que, até então, vigorou.

Em época de regresso à 1ª Liga, esta será uma das grandes novidades nos pacenses.