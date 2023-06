E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Jorge Silva, que nas quatro últimas épocas representou o Paços de Ferreira, vai dar continuidade à carreira no Olimpija Ljubljana.A equipa treinada pelo português João Henriques é a atual campeã do principal campeonato da Eslovénia e vai jogar a 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um fator que terá pesado na escolha do lateral direito, de 27 anos, que terá a sua primeira experiência fora de Portugal.