Está encontrada a solução para reforçar o eixo da defesa e que vinha sendo reclamada por Vítor Oliveira. A contratação de Júnior Pius, de 22 anos, ficou assegurada nas primeiras horas da madrugada de ontem e o jogador já se apresentou ao trabalho, durante a manhã, para ganhar ritmo competitivo e ficar pronto para o início do campeonato, frente ao Sp. Braga B.

O defesa nigeriano já tem alguma experiência de 1ª Liga, pois representou o Tondela na época passada, apesar de apenas ter realizado três jogos, devido a uma grave lesão sofrida no joelho direito, que impôs o recurso ao bloco operatório. Aliás, a passagem pelo Tondela não foi fácil. Para além desta infelicidade, que o deixou sem jogar durante alguns meses, Júnior foi suspenso pelo clube por, supostamente, ter sido apanhado a tirar dinheiro de uma caixa destinada à recolha das multas internas aplicadas aos jogadores e acabou suspenso pelo clube, ficando sem competir até ao final da época. No entanto, os responsáveis do P. Ferreira acreditam que este episódio não vai interferir no trabalho do jogador no seu novo clube e Vítor Oliveira até avalizou a sua contratação, ciente de que será uma importante mais-valia para o plantel.

Excedentários A chegada de Júnior Pius aumentou para cinco, o número de opções para o eixo da defesa, não sendo de descartar a possibilidade de haver uma cedência ainda neste defeso. Júnior Pius, Marco Baixinho, Rui Correia, Marcos Valente e Pedro Marques são as opções que estão às ordens de Vítor Oliveira, pelo que o treinador irá pronunciar-se. Com esta entrada, falta agora um defesa-direito para o treinador ver as suas pretensões totalmente atendidas.

Autor: José Santos