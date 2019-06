Simão Rocha, André Silva e Diogo Almeida vão ser obervados por Filó nos trabalhos de pré-temporada para analisar as qualidades dos jovens que estiveram em destaque na equipa de sub-19. No entanto, tudo indica que o futuro dos jovens deverá passar por Gondomar e Amarante, emblemas que têm recebido jogadores dos castores devido à boa relação com o P. Ferreira.





Os responsáveis do clube entendem que a cedência será a melhor opção para os jovens evoluírem antes de serem aposta na equipa profissional dos pacenses.De resto, os veteranos do P. Ferreira vão realizar, na tarde deste sábado, um torneio de futebol solidário em que estarão presentes também o FC Porto, V. Guimarães, Sporting, Gens e uma equipa de juristas do Porto.