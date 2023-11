Liga interdita Estádio Capital do Móvel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estádio Capital do Móvel não poderá receber jogos organizados pela Liga Portugal até o relvado cumprir as exigências mínimas. A vistoria realizada por aquele organismo concluiu que "o relvado não apresentava as condições mínimas exigíveis para a realização dos jogos das competições profissionais", sendo "determinada a respetiva interdição".Como consequência, o jogo entre o Länk Vilaverdense e o Tondela, agendado para domingo, vai disputar-se em Vila das Aves.