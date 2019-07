O P. Ferreira formalizou esta quinta-feira as contratações de Maracás e Rafael Gladiador, jogadores que já se encontram a trabalhar com o plantel desde o início da semana. Assim, o defesa-central assinou por três temporadas, enquanto o ponta-de-lança rubricou com um contrato válido para as próximas duas épocas.





De resto, Filó continua à espera de reforços para o sector mais recuado, sendo que o guarda-redes Diogo Costa e o defesa Oleg são os preferidos, faltando ainda o entendimento com o FC Porto.