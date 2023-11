Matchoi Djaló revela a ligação com o pai, Bobó: «Ele diz sempre que eu jogo mal»

Foi o homem do jogo para a Liga Portugal diante da UD Oliveirense (0-0) e, em boa forma, Matchoi Djaló também foi um dos convidados do Magazine da Liga Sabseg desta quarta-feira, onde explicou o seu percurso como jogador do P. Ferreira."Quando vim, agarrei a oportunidade. Só tenho que agradecer por vestir a camisola do Paços, as coisas têm corrido bem", revelou o médio, na equipa principal dos castores há cinco temporadas. "Tem sido fantástico e tenho aproveitado todos os momentos. Para mim, é uma oportunidade muito importante e incrível. Só tenho que agradecer e continuar a trabalhar", frisou.Djaló é também filho de uma das figuras mais emblemáticas do futebol guineense e do Boavista, Bobó, descrevendo-o como "uma das pessoas que me têm apoiado mais"."Na Guiné é conhecido como o 'Homem Grande', pelas história que tem e pelas coisas que fez no futebol português. Aproveitamos todos para o ouvir e seguir todos os conselhos que ele dá. Posso dizer que, a seguir aos jogos, ele diz sempre que eu jogo mal, mas eu percebo", refletiu, aos risos, o jogador de 20 anos, vincando que o pai sabe "a capacidade" que tem e onde pode "ir buscar as forças" para melhorar a capacidade de jogo.Nesse sentido, o jovem atleta também destacou dois colegas de equipa em particular, Antunes e Marafona, destacando o lateral como um "pequeno pai" e dizendo que é dele que vem a força do trabalho."Com ele, estou sempre focado. É uma pessoa que me trata como um pequeno filho. É o meu pequeno pai. O Antunes e o Marafona já fizeram muito no futebol e ajudam-me imenso", concluiu Matchoi Djaló.