Matchoi eleito melhor jogador jovem de outubro/novembro

O médio do P. Ferreira, Matchoi Djaló, foi eleito o melhor jovem de outubro/novembro da Segunda Liga, pelo Sindicato dos Jogadores. O jovem, de 20 anos, destacou-se neste período com um golo e uma assistência em seis jogos realizados.Matchoi foi titular em todos os encontros, tendo marcado o golo da vitória por 2-1 em casa do Torreense e assistiu no triunfo por 1-0, na receção ao Ac. Viseu.