Missão da subida permanece intacta

A eliminação da Taça de Portugal centrou o foco do P. Ferreira apenas no campeonato e na missão da subida de divisão. O treinador Vítor Oliveira ainda tinha aspirações de poder aproximar-se da final do Jamor, mas os pontapés de penálti traíram a equipa em Santa Maria da Feira e votaram os castores a uma inédita série de dois jogos consecutivos sem o sabor da vitória.A tendência harmoniosa do triunfo vinha sendo natural na caminhada da 2ª Liga e os percalçoes surgiram apenas à 3.ª e à 9.ª jornada, mas os últimos dois jogos contrariaram essa linha. A receção ao FC Porto B acabou em derrota (0-1) e seguiu-se novo desaire no terreno do Feirense, ainda que apenas nos penáltis.Aliás, este foi apenas o segundo empate dos castores na temporada, o que ilustra bem o estilo ofensivo do jogo imposto por Vítor Oliveira. Para além disso, a equipa construiu oportunidades para conseguir resultados mais positivos, razão pela qual estes deslizes não tiveram repercussões negativas no plantel.Esse aspeto, aliás, foi referido no balneário e o otimismo de regressar às vitórias está incutido no grupo, que promete responder com sucesso na deslocação a Viseu, depois de amanhã.O P. Ferreira e uma empresa do concelho associaram-se nesta quadra para lançar a campanha 'Um Natal Amarelo'. A ideia desta iniciativa passa por enviar aos sócios pacenses um postal, um bilhete para o jogo com o Arouca, agendado para dia 2 de janeiro, bem como uma bola de Natal destacável para pendurar numa árvore.Os postais alusivos à época festiva foram enviados em envelopes para cerca de três mil sócios do clube e estima-se que, com a partilha através das redes sociais, esta campanha ultrapasse a marca das cinquente mil pessoas.