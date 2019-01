Nathan Júnior ainda pendente

Nathan Júnior ainda não foi oficializado como reforço do P. Ferreira, mas continua a treinar-se com o restante plantel às ordens de Vítor Oliveira.O brasileiro está há duas semanas a treinar-se com o plantel principal, mas problemas burocráticos estarão a atrasar o processo de inscrição, sendo pouco provável que já esteja em condições de entrar nas contas para o próximo jogo do campeonato, frente à Académica.O ponta-de-lança é uma espécie de ‘globetrotter’ ao nível do futebol mundial, visto que já jogou em Chipre, Letónia, Áustria, Geórgia, Rússia, Japão e Arábia Saudita, sem esquecer a passagem por Portugal, ao serviço do Tondela.