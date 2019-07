É oficial: Oleg Reabciuk é reforço do P. Ferreira. O lateral-esquerdo moldavo chega à Capital do Móvel proveniente do FC Porto e troca os dragões pelos castores a título definitivo, assinando um contrato válido para as próximas quatro temporadas.





Depois de, na última época, ter estado ao serviço da equipa B dos azuis e brancos, o defesa internacional moldavo terá agora a oportunidade de dar o salto para a Liga NOS.