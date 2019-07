P. Ferreira bate Chaves em encontro particular

O primodivisionário P. Ferreira recebeu e venceu por 1-0 o Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga, somando por triunfos os três encontros particulares já realizados na pré-temporada 2019/20.O ponta de lança brasileiro Douglas Tanque marcou o único golo do encontro, ainda na primeira parte, ao emendar um cruzamento de Bruno Teles.O Paços, que se apresentou pela primeira vez com um esquema tático 4-2-3-1, foi dominador numa primeira parte disputada em ritmo baixo, entrou também bem na segunda, mas os flavienses responderam e equilibram neste período, ainda que sem criar situações de perigo.Filipe Rocha, técnico pacense, alinhou de início com Ricardo Ribeiro, na baliza, Bruno Santos, André Micael, Maracás e Bruno Teles, na defesa, André Leão e Luiz Carlos, no meio campo mais defensivo, atrás de Fatai, Pedrinho e Hélder Ferreira, em apoio direto ao avançado Douglas Tanque.Nathan Júnior, com problemas físicos, foi um dos ausentes neste particular, que marcou a estreia do reforço Oleg Reabciuk, defesa esquerdo moldavo contratado ao FC Porto.