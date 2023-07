P. Ferreira e Penafiel empatam em mais um teste de pré-temporada

Empate a uma bola, no segundo desafio da pré-temporada.



FC Paços de Ferreira - FC Penafiel

? Pio#DefendeOAmarelo pic.twitter.com/w1uYPsJIGQ — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 15, 2023

O Paços de Ferreira empatou este sábado com o Penafiel (1-1), num dérbi do Vale do Sousa que atraiu algumas centenas de adeptos das duas equipas.A formação de Hélder Cristóvão esteve melhor na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer, graças ao golo de Adílio.As duas equipas operaram várias alterações na segunda parte, mas acabariam por ser os pacenses a beneficiar com o golo apontado por Guilherme Pio, que deu o empate final.