P. Ferreira empata com Felgueiras em jogo particular

O Paços de Ferreira não foi além de um empate (1-1) na receção ao Felgueiras, num teste que serviu de preparação para a difícil deslocação ao terreno do Nacional, para a Liga Sabseg.O técnico Ricardo Silva aproveitou a paragem no campeonato para manter o ritmo competitivo dos jogadores, tendo agendado o particular contra um adversário da Liga 3. O ex-felgueirense, Welton Júnior, foi o autor do golo pacense.