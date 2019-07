P. Ferreira goleou seleção concelhia no primeiro teste da pré-época

O Paços de Ferreira goleou este sábado uma seleção concelhia por 8-0, com quatro golos de Diogo Almeida, no primeiro teste da formação da Liga NOS na pré-temporada 2019/20.Diogo Almeida, avançado promovido da equipa júnior, foi a figura deste particular, ao anotar um poker. Os restantes golos foram marcados pelo reforço Rafael Teixeira, Ayongo e Nathan Júnior, que bisou na partida, o primeiro deles e do encontro de grande penalidade.Para defrontar um adversário do futebol amador, o técnico Filipe Rocha utilizou dois onzes distintos, nos quais apenas não entraram Bruno Teles e Douglas Tanque, com problemas físicas, Luiz Carlos e o reforço Rafael Gava, que apenas chegam na próxima semana.Os castores voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visitarem a Oliveirense, da 2ª Liga, num encontro particular marcado para as 18:00.