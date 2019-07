P. Ferreira reforça defesa com Jorge Silva

O defesa direito português Jorge Silva, que jogava no Leixões, vai representar o Paços de Ferreira em 2019/2020, juntando-se aos novos companheiros nos exames médicos que esta segunda-feira começaram, anunciou o clube da Liga NOS."Jorge Silva é o terceiro reforço para a nova temporada. A duração do contrato que agora se inicia é de três anos", informa o Paços de Ferreira, numa nota informativa partilhada nas redes sociais do clube.O jogador, de 23 anos, começou a jogar futebol no Salgueiros, seguindo-se o Leixões, que representou por nove temporadas entrecortadas por uma passagem de três anos pelo Sporting, antes de chegar agora ao Paços de Ferreira, onde terá a oportunidade de se estrear na Liga NOS.Jorge Silva, Hélder Ferreira e Rafael Gava são os três reforços confirmados pela formação pacense, campeã nacional da 2ª Liga em 2018/19 e que esta segunda-feira inicia oficialmente a nova temporada, num dia dedicado a exames médicos.A apresentação do plantel à comunicação social acontece na terça-feira, às 15:30, antecedendo a realização do primeiro treino, marcado para as 17 horas.