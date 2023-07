O P. Ferreira anunciou, esta segunda-feira, os primeiros jogos de preparação para a nova temporada, tendo para já agendados duelos com o Feirense e o Penafiel, duas formações que também vão atuar na Liga Sabseg em 2023/24.O primeiro embate, frente aos fogaceiros, está marcado para esta quarta-feira, pelas 10 horas, no Estádio Capital do Móvel, enquanto o embate com os durienses acontecerá no sábado, no mesmo horário e local. Os sócios com as quotas em dia terão entrada gratuita para ver a formação às ordens de Ricardo Silva em ação.