P. Ferreira 'surfa onda' de estante do IKEA e oficializa Afonso Rodrigues de forma... caricata

Podemos ter ficado sem stock de molduras para as apresentações, mas continuamos a ter boas opções para atacar a segunda volta do campeonato.



O Paços de Ferreira oficializou esta quinta-feira o acordo com o Famalicão para a cedência de Afonso Rodrigues até ao final da época, confirmando a informação já antecipada porO extremo, de 21 anos, fez grande parte da formação no clube minhoto e esta época somou dez jogos na equipa principal.Este é o segundo reforço de inverno para Ricardo Silva, depois da chegada de Pablo, também por empréstimo do Famalicão.O anúncio, feito nas redes sociais, 'surfou a onda' da publicidade do IKEA que ontem gerou muitas reações nas redes sociais.