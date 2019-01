Paços de Ferreira anula contrato e Guedes já não é reforço

Guedes apresentado no P. Ferreira como prenda no sapatinho Guedes apresentado no P. Ferreira como prenda no sapatinho

Guedes já não vai ser reforço do P. Ferreira. O avançado chegou à Mata Real com uma lesão que o impossibilita de ser opção imediata e as duas partes optaram por não validar o contrato que tinha sido acordado no final do mês de dezembro."O Guedes sabia que precisávamos de um avançado para jogar no imediato, mas ele chegou com uma lesão que o obriga a uma paragem de algumas semanas. Por uma questão de honestidade profissional, o jogador colocou-nos à vontade para procurar outras alternativas", explicou ao presidente Paulo Meneses, confirmando que o vínculo acordado ficou sem efeitos imediatos. "O clube e o jogador chegaram a um entendimento e o contrato não será formalizado. Estamos gratos à honestidade que o jogador demonstrou em todo o processo", acrescentou o líder da SDUQ dos castores.Este retrocesso vai obrigar o P. Ferreira a recorrer ao mercado para contratar um avançado que possa colmatar a saída de Luiz Phellype, que se transferiu para o Sporting. O treinador Vítor Oliveira fica limitado a Douglas Tanque e Ayongo como opções para a posição mais adiantada no terreno.