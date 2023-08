Paços de Ferreira perde com Marco 09 no último teste da pré-época

Um golo de Pedro Correia assegurou esta sexta-feira o triunfo ao Marco 09, do Campeonato de Portugal, no reduto do Paços de Ferreira, no último particular disputado pela formação pacense antes do arranque da Liga Sabseg.

O golo que fez a diferença no resultado foi marcado aos 58 minutos, num particular em que o técnico pacense fez alinhar uma equipa diferente da que defrontou e venceu de manhã o primodivisionário Boavista (3-2).

Dos que alinharam de início, ainda assim, há a destacar a presença de Nuno Lima, Antunes ou Matchoi, entre os repetentes da época passada, na Liga Betclic, ou os reforços Gorby e Rui Fonte.

O jogo com o Marco 09 foi o último ensaio do Paços antes da estreia no campeonato da 2.ª Liga, que acontecerá no domingo, dia 12, também na Capital do Móvel, às 11:00, diante da União de Leiria.