Paços de Ferreira vence Oliveirense por 2-0 no segundo teste da pré-época

O Paços de Ferreira, recém-promovido à Liga NOS, venceu esta quarta-feira a Oliveirense, da II Liga, por 2-0, em jogo de preparação para a próxima temporada, com golos nos últimos minutos da partida.Em jogo disputado no Estádio do Mergulhão, em Cesar, onde a equipa de Oliveira de Azeméis prepara a próxima temporada, a formação de Filipe Rocha chegou à vantagem aos 80 minutos, graças ao tento de Matchoi, sendo que Hélder Ferreira fez o resultado final seis minutos depois.A equipa de Pedro Miguel alinhou com Bruno Vale na baliza, Alemão, Wellington, Sérgio Silva e Elízio na defesa, Filipe Gonçalves, Paraíba e Clemente no meio-campo e com Miguel Silva, Marcos Júnior e Agdon no ataque.Jogaram ainda Júlio Coelho, Fostino Manga, Duarte Silva, Luís Silva, José Sacra, Mohamed Bouldini, Oliveira, Leandro Silva, Cláudio Silva, Pedro Ferreira, Nuno Barbosa e Douglas Vargas.Os 'castores' fizeram alinhar Marcos Ribeiro, Marco Baixinho, Pedrinho, Barnes Osei, Fatai, Jorge Silva, Diaby, Maracás, Diogo Almeida, Vasco Rocha e Paul Ayongo. Jogaram ainda Lucas Cunha, André Micael, Medeiros, André Leão, Matchoi, Bruno Santos, Hélder Ferreira, Abbas Ibrahim, Rafael Gladiador, Douglas Tanque e Zé Oliveira.