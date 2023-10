Paços de Ferreira vence particular com Lusitânia de Lourosa

Um golo de Matchoi garantiu esta sexta-feira a vitória ao Paços de Ferreira, da Liga Sabseg, por 1-0, na receção ao Lusitânia de Lourosa, da Liga 3, num particular realizado no relvado principal do estádio Capital do Móvel.

O único golo do jogo foi anotado no segundo tempo, aos 68 minutos, e resultou de um remate forte e colocado do pacense Matchoi no interior da área do Lourosa. As duas equipas já estão eliminadas da Taça de Portugal, cuja terceira eliminatória se disputa no fim de semana.

O técnico Ricardo Silva utilizou um onze do Paços em cada parte, com destaque para a inclusão de início de Luís Bastos, figura maior da equipa da Liga Sabseg na vitória diante do Vilaverdense, por 2-0, num particular a que faltaram somente os lesionados Cipenga e Uilton, embora já realizem trabalho específico no relvado.