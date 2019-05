Paulo Meneses encabeça lista única às eleições

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, lidera a lista única candidata aos órgãos sociais do emblema pacense, em eleições a realizar a 9 de maio, confirmou esta sexta-feira o clube recém-promovido à I Liga.Segundo o processo eleitoral definido e calendarizado na Assembleia-geral (AG) de 23 de abril, a entrega das listas concorrentes terminou hoje, às 19:00, mas, como se esperava, só o atual presidente Paulo Meneses avançou para eleições, concorrendo a um terceiro mandato.A lista única já se encontra nas mãos do presidente da AG, Joaquim Ferreira, a quem competirá verificar os pressupostos legais dos nomes propostos, antes da sua divulgação pública, o que deverá acontecer no sábado, mas é certa a continuidade dos presidentes da Assembleia-geral (Joaquim Ferreira), Direção (Paulo Meneses) e Conselho Fiscal (Carlos Alves).Rui Seabra, presidente-adjunto e presidente da SDUQ, e Teófilo Costa, diretor financeiro, estão de saída, numa lista extensiva ao gestor executivo da SDUQ, Miguel Socorro. Constituem as principais baixas na nova equipa de trabalho de Paulo Meneses, que deverá contar com quatro novos elementos.As eleições para os órgãos sociais do Paços de Ferreira estão marcadas para o dia 09 de maio, das 10:00 às 20:00.