Paulo Meneses pede pés no chão

Paulo Meneses e os órgãos sociais do P. Ferreira para o biénio 2019/21, eleitos a 9 de maio passado, tomaram ontem passado posse para mais um mandato, esta quinta-feira, numa cerimónia que decorreu no auditória da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira.Menos de uma semana depois de ter festejado o título de campeõa da 2.ª Liga, o agora líder do clube e da SDUQ assumiu que esta foi uma época "dificílima", razão pela pediu pés assentes na terra para a campanha que se avizinha."Queremos solidificar o Paços na 1.ª liga e apenas e só a permanência. Nada de ilusões porque vimos de um ano dificílimo. A partir daqui temos de ter a noção e pôr os pés no chão", começou por dizer, em declarações aDe olhos postos já na próxima temporada, Paulo Menenes levantou também o véu sobre o plantel que está a ser construído para o regresso ao principal escalão do futebol português."Sobre o novo plantel, temos todos os dossiês em andamento há várias semanas e serão para fechar em breve, tanto as renovações como as contratações", concluiu.