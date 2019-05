Paulo Meneses recandidata-se e assume liderança da SDUQ

Paulo Meneses vai mesmo recandidatar-se às eleições do Paços de Ferreira, agendadas para o próximo dia 9. Foi o próprio dirigente a confirmar, a, essa sua decisão, o que corrobora a notícia que tínhamos avançado no último dia 23. A novidade é que Paulo Meneses vai assumir a gestão do futebol profissional, o que significa a saída de Rui Seabra da liderança da SDUQ.O atual presidente do clube conseguiu reunir as condições necessárias no seio da estrutura pacense para que fosse consumada a recandidatura, ele que se prepara para um terceiro mandato, depois de ter sido eleito líder da direção em 2015 e 2017.A reformulação da estrutura do futebol profissional surge de braço dado com esta recandidatura, uma vez que Paulo Meneses já havia assumido a importância de ter uma equipa competente na SDUQ para encarar com segurança o regresso dos castores à Liga NOS garantido com Vítor Oliveira ao leme.