Paulo Meneses reconduzido hoje

Paulo Meneses vai ser esta noite reeleito presidente da direção do P. Ferreira assumindo o terceiro mandato como líder dos destinos do clube. As eleições dos órgãos sociais pacenses decorrem durante o dia de hoje, entre as 10 e as 20 horas, e a lista encabeçada por Paulo Meneses é a única que irá a sufrágio, perspetivando-se assim a sua recondução ao cargo de presidente para o biénio de 2019/21.

Esta eleição terá a particularidade de Paulo Meneses assumir a dupla função de presidente da direção e da SDUQ, rompendo com a tendência de liderança bipartida que se mantinha desde 2014, depois de anunciada a saída de Rui Seabra da sociedade desportiva.

Para além desta novidade, a recondução do novo elenco diretivo ficará ainda marcada pela mudança no departamento financeiro. Teófilo Costa não vai continuar e será substituído por Albino Meireles, enquanto as lideranças da Assembleia Geral e Conselho Fiscal irão manter-se inalteradas e serão preenchidas novamente por Joaquim Ferreira e Carlos Alves, respetivamente.

O ato eleitoral vai decorrer na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel.