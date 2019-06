Potencial nos sub-19 pode render ‘reforços’

A SDUQ do P. Ferreira pretende manter a ligação de proximidade com o departamento de formação do clube e canalizar alguns jovens para a equipa profissional na próxima temporada. Esta aposta em jovens talentos a despontar nas equipas mais jovens revelou estar a ser positiva, como foram os casos recentes de Marco, Barnes Osei e, principalmente, Diaby, este que foi um dos pilares do meio-campo dos castores no trajeto de subida à Liga.





Assim, é provável que alguns jovens da equipa de sub-19 venham a ser observados nos trabalhos de pré-temporada, com destaque para Diogo Almeida, avançado de apenas 18 anos que marcou 19 golos ao serviço dos castores no campeonato nacional da 1.ª divisão de juniores. As qualidades do jogador e a veia goleadora revelada desde que chegou a Paços de Ferreira levou o clube a assinar um contrato profissional para as próximas três temporadas, tendo ainda pela frente uma grande margem de progressão.Diogo Almeida (na foto) chegou já com a época em curso, depois de uma curta passagem pelos italianos do Empoli e cedo demonstrou tratar-se de um valor emergente.