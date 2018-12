Presidente do Paços não confirma saída de Luiz Phellype para o Sporting

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, não confirmou a saída de Luiz Phellype para o Sporting mas deixou essa possibilidade em cima da mesa."Não confirmo. Posso garantir que existem contactos entre Sporting e Paços, da mesma forma que existiram nas semanas passadas contactos com outros clubes. A decisão do Luiz na escolha do seu próximo clube é dele, mas essa escolha depende dele a partir do momento em que acaba contrato com o Paços. Qualquer saída antes dessa data - que admito como possível, dependendo das condições - é um tema que não está concluído. Não posso, por isso, confirmar essa notícia", afirmou o dirigente dos castores à Sport TV +.Questionado sobre a cobiça do Benfica, Meneses não quis abrir o jogo. "Confirmo que tive contactos de vários clubes interessados. Seria deselegante pronunciar-me sobre isso. Se o Sporting tem interesse, qualquer outro clube da mesma dimensão terá legitimidade para o ter", referiu o presidente pacense, garantindo que Luiz Phellype só sairá se "a nossa equipa técnica entender que essa situação não compromete os nossos objetivos"