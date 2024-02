Ricardo Silva: «A equipa está capaz de dominar as partidas»

Ricardo Silva não acredita que exista "falta de consistência" no Paços de Ferreira, mas visou que há melhoria a fazer no aspeto da finalização, algo que podia ajudar na luta pelos lugares cimeiros e de acesso ao 1.º escalão, objetivo assumido do técnico dos castores."Não podemos confundir esta falta de consistência com falta de eficácia. Nem foi o caso do último jogo, acabámos por dominá-lo noutros parâmetros. Não concordo com a falta de consistência, nos oito últimos jogos temos números de top 5. Temos duas derrotas, uma delas com o Mafra e foi como foi. A equipa está capaz de dominar as partidas e todas as tarefas do jogo, mas aquilo que é a nossa ineficácia na frente não tem permitido que tal acontecesse. Temos de melhorar e estamos no bom caminho para fazer mais e melhor", referiu o timoneiro dos pacenses, ambicioso pelo que ainda pode ser conquistado, embora já se encontre a uma distância considerável dos lugares de promoção."O Marítimo luta pelo top 3 da classificação, já mudou de treinador e tem um orçamento incrível. Esta mudança de técnico trouxe caraterísticas mais ofensivas, tem posicionamentos diferentes na frente, o que os torna perigosos, é um adversário dificílimo. Obviamente que nós, em casa, diante dos nossos adeptos, queremos trazer a vitória e dar-lhes a alegria de conquistar os três pontos, mas só com a ajuda deles podemos levar de vencida uma equipa boa, importante do futebol português. Caiu de divisão e quer regressar rapidamente, mas tem de estar preparada para encontrar aqui um Paços forte e agressivo.""A nossa primeira volta foi aquém, já o disse. No entanto, há um caminho para perseguir resultados mais positivos e tenho a certeza que o caminho que tem de ser trilhado é este em que estamos. Um Paços que possa entusiasmar os nossos adeptos pela qualidade de jogos, os jogadores terem outro tipo de entrosamento, porque o entrosamento depende do conhecimento e das sociedades que se estabelecem na partida e a estabilização de um grupo maior. Isto tudo tem de ser trilhado, queremos ser uma equipa mais capaz de pontuar. Algumas das derrotas podiam ter sido empates e empates podiam ter sido vitórias, mas no futebol não há 'ses'. Não é impossível atingir os objetivos que pretendemos e o passado diz-nos que é possível chegar ao difícil.""Deve-se à quantidade enorme de jogadores que deixaram o clube, a descida de divisão, a entrada de jogadores novos e provenientes de outra realidade. Queremos toda a gente da nossa realidade. Tivemos largos períodos da época em que não conseguimos jogar bem e isso foi traduzido em derrotas. Aqui em casa, com o Tondela, tivemos um resultado que não foi condizente com o que se passou na primeira volta. Podemos fazer mais e melhor no futuro, e passa já pelo próximo jogo, que é o futuro imediato."O Paços de Ferreira recebe o Marítimo neste domingo, no Estádio Capital do Móvel, pelas 14h00.