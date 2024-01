Ricardo Silva: «A equipa pode crescer muito mais do ponto de vista mental»

Ricardo Silva viu o 'seu' Paços de Ferreira arrancar uma tão desejada vitória nos minutos finais diante do Belenenses, na última jornada ( 0-1 ). Mesmo assim, o treinador dos castores não está satisfeito com os processos da sua equipa e acredita que existem melhorias a fazer para dar continuidade aos bons resultados, acreditando que a receção ao Mafra possa reservar a chave para a consistência."Vamos à procura da consistência que não tínhamos antes e a nossa equipa ainda não permite que digamos com certeza que amanhã [domingo] vamos fazer uma exibição 'top', vamos ganhar e fazer uma exibição brilhante. Já estamos numa fase da época avançada, não é desculpa, mas a equipa pode crescer muito mais do ponto de vista mental para nos transformarmos numa equipa com consistência jornada após jornada. Isso tem vindo a acontecer e é esse equilíbrio que queremos dar seguimento. Na primeira volta, o Mafra criou-nos problemas. Tirou-nos três pontos e é um adversário difícil e competente. É uma equipa que cria dificuldades a qualquer adversário, pode vencer qualquer jogo, como se viu com o Santa Clara, embora no último jogo acabou por perder com o Benfica B. É uma equipa boa, joga muito bem e amanhã esperemos que eles estejam num mau dia para podermos aproveitar", frisou o treinador dos pacenses, em busca da terceira vitória consecutiva e de regressar aos lugares cimeiros da 2.ª Liga."Negativo não é. Os jogadores sabem o que penso do grupo e as ideias que temos. Portanto, estamos com estabilidade para trabalhar bem. Os jogadores sabem o que podem contar de mim e eu sei o que contar deles, portanto o nosso foco é no Mafra, não no mercado. O mais importante são os três pontos.""Preparados estamos sempre. O futebol é assim mesmo e temos de estar preparados. Entraram dois jogadores que conhecemos bem. Têm talento e podem entrar na nossa dinâmica. Às vezes, as pessoas olham de fora e, quem não está dentro do futebol não sabe que há jogadores que trazem um conhecimento tão alto do jogo que podem entrar dentro da nossa equipa imediatamente. Podem ajudar-nos de forma flagrante. Ainda estão a conhecer os cantos à casa, mas contamos com eles para o jogo.""Criar uma forma de estar. Nós encaramos todos os jogos como se fosse o último, parece uma verdade 'La Palice', mas temos de nos encontrar nesse sentido, queremos que cada adversário chegue aqui e tenha dificuldade. Nós sermos capazes fora de portas à semelhança do que fizemos no Belenenses. Não na qualidade de jogo, porque os jogadores correram mas estiveram desinspirados na vertente ofensiva. Aí, o mais importante é ganhar e conseguimos nesse jogo. Queremos trazer consistência e uma forma de estar que nos permita vencer constantemente.""É importante termos os pés assentes na terra. Apesar do nosso momento, acabámos o último jogo e estávamos em 5.º lugar. Passados 15 dias, estamos em 10.º lugar, portanto estamos a nove pontos do lugar que é o nosso objetivo e temos muita gente à nossa frente. Quero malta a acreditar nesta equipa, sobretudo para que puxemos pelos nossos adeptos, com qualidade de jogo, mas precisamos ainda de mais um bocadinho. Temos de chegar a um momento para tomar decisões lá em cima da tabela."O Paços de Ferreira recebe o Mafra neste domingo, em encontro a contar para a 19.ª jornada da 2.ª Liga, pelas 12:45.