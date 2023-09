Ricardo Silva: «A Taça de Portugal faz sonhar toda a gente»

O Paços de Ferreira desloca-se este domingo ao terreno do 1.º Dezembro, com a responsabilidade de seguir em frente na Taça de Portugal. Ricardo Silva quer chegar longe na prova, mas deixou o alerta para o adversário e para o terreno de jogo, por ser um relvado sintético."O 1.º Dezembro tem bons jogadores, com capacidade para ganhar jogos. Vem de uma dinâmica de vitórias, porque subiu de divisão e têm o tónico de jogarem em casa, num relvado sintético. Uma das principais dificuldades que é jogar numa superfície artificial é que cria sempre alguma aleatoriedade no jogo, mas não há desculpas, temos de fazer o nosso jogo, sabendo dos contextos que teremos pela frente.""Queremos ganhar e vencer a eliminatória, porque faz parte da minha gestão e forma de ver a competição. É a minha forma de estar na vida. Não dou oportunidades a ninguém, os jogadores conquistam-nas e é isso que temos feito. Temos gerido o grupo nesse sentido e vai entrar a equipa que considero mais capaz para ganhar o próximo jogo.""Será difícil, sei do que estou a falar. Vamos defrontar uma equipa competitiva, e nós, jogando semana a semana, iremos apresentar os que estão mais aptos para conseguir ganhar o jogo. Vão jogar os que consideramos serem os melhores para conseguir ganhar ao 1º Dezembro.""Temos este símbolo ao peito e isso é o mais importante. A Taça de Portugal é uma prova muito bonita do futebol português, sabemos que não somos um candidato a vencer, mas a Taça de Portugal faz sonhar toda a gente. Teremos uma equipa do outro lado que está a sonhar ganhar a um adversário do futebol profissional. Por isso, temos de nos respeitar a nós próprios e ao adversário."