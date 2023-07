Ricardo Silva apresentado: «Estamos preparados para abraçar este desafio»

Ricardo Silva foi oficialmente apresentado como treinador do Paços de Ferreira para as próximas duas temporadas. O técnico, que esteve na subida do Lank Vilaverdense à 2ª Liga, considera ter dado "dois passos" em frente na sua carreira, esperando agora conduzir os castores ao principal escalão."Queremos estar nas decisões e levar isto até ao fim para podermos subir de divisão. O Paços de Ferreira é um clube em que os pergaminhos falam por si, tendo já passado por aqui grandes treinadores, alguns dos melhores do futebol mundial", começou por dizer, elevando a fasquia da responsabilidade. "O peso é grande, mas estamos preparados para abraçar este desafio. Sabemos da carga que teremos pela frente, mas vamos trabalhar e preparar para subir de divisão", reforçou.Ricardo Silva aproveitou para fazer um agradecimento público ao Lank Vilaverdense, pois "permitiu que chegássemos a um acordo para dar este passo. O Paços é um clube diferente por ter a capacidade de trabalhar, lançar jovens treinadores e jogadores", justificou.Sobre o 'jogar à Paços', o técnico desconheceu o termo, mas admitiu que "jogar à Paços é ganhar, jogar com intensidade, os jogadores andarem à procura do mesmo, com uma ideia que vamos tentar vender aos jogadores". Uma resposta que mereceu uma intervenção curiosa do presidente pacense: "Disse que não sabia o que era jogar à Paços, mas hoje já o definiu. Correr, correr, correr. Tenho a sensação que podemos reduzir substancialmente o plantel se houver alguém que não esteja disposto a correr. Será por aqui o segredo", respondeu em jeito de aviso.Paulo Meneses confidenciou ainda que "a possibilidade do Ricardo Silva começou a ser preparada com contactos em dezembro passado. É uma questão que pareceu demorada, mas não foi. Foi criteriosa", disse.Sobre a subida, o líder pacense foi taxativo: "O dinheiro não traz subidas, mas ajuda muito, e quando não temos essa capacidade, temos de encontrar soluções que passem pela competência. Na época passada fomos incompetentes, agora teremos de ser competentes. A competência para nós é termos a capacidade de perceber que este é o primeiro dia que nos vai conduzir à felicidade daquilo que temos como objetivo, que é a subida de divisão. Mas este objetivo significa termos responsabilidade. Temos de fazer deste clube uma equipa, em toda a sua estrutura. Será a competência a conseguir a subida de divisão", acrescentou.Paulo Meneses deixou ainda um agradecimento ao Lank Vilaverdense. "Não complicaram a vida ao treinador de vir para o Paços. Para quem andava preocupado que os jogadores podiam ser escolhidos sem critério, os que foram apresentados tiveram o carimbo do treinador", concluiu.A restante equipa técnica de Ricardo Silva é composta por Luís Monteiro, Nuno Fonseca (adjuntos), Filipe Moreira (treinador de guarda-redes) e Vasco Silva (analista).