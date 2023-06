O técnico Ricardo Silva, responsável pela subida do Lank Vilaverdense à 2.ª Liga, foi esta sexta-feira apresentado como novo treinador do P. Ferreira. A revelação foi feita nas redes sociais do clube através de um vídeo inspirado no programa 'O Preço Certo'.Aos 41 anos, o treinador chega aos castores depois de duas subidas consecutivas pelo clube minhoto. Em 2021/22, alcançou a subida do Campeonato de Portugal para a Liga 3, enquanto na última época repetiu o feito, conseguindo a subida à Liga Sabseg, o que permitirá à formação de Vila Verde fazer a sua estreia nos campeonatos profissionais.Antes do Lank Vilaverdense, Ricardo Silva orientou o Vianense, o Pedras Salgadas, o Felgueiras e o Fafe.