Ricardo Silva e o jogo com o Santa Clara: «Fazer o que ainda ninguém fez»

O Paços de Ferreira defronta este sábado o Santa Clara (14 horas), em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg, com o objetivo de superar um adversário ainda invicto na prova. Ricardo Silva espera, por isso, muitas dificuldades."Vamos ter um jogo extremamente difícil, contra um adversário que está no top 3 e que é, provavelmente, a mais consistente até ao momento. Amanhã, teremos de fazer uma coisa que ainda ninguém fez ao Santa Clara, que é ganhar o jogo, mas estamos preparados. Os jogadores querem dar essa resposta e dar continuidade ao bom momento", referiu o treinador pacense, que espera "apanhar uma equipa fortíssima, construída para subir de divisão". "É candidata, desceu de divisão e normalmente este tipo de projetos são de subida. Será mais um jogo e se conseguirmos os 3 pontos, não será diferente do que conseguimos frente ao último classificado. Queremos dar seguimento à nossa consistência de jogo", concluiu.