Ricardo Silva e o triunfo sobre o Torreense: «Desbloqueámos o 5x4x1 cerradíssimo... foi limpinho»

O treinador do Paços de Ferreira era um homem feliz no final do jogo no Estádio Manuel Marques depois de os castores terem somado a segunda vitória consecutiva na Liga SABSEG. "Tivemos uma entrada boa no jogo. A nossa exibição foi sólida e constante ao longo do mesmo, onde fomos melhores do que o adversário. Acho que é uma opinião unânime de todos os que estavam a assistir a este jogo", começou por dizer Ricardo Silva na sala de imprensa, sublinhando ainda: "Vínhamos com o intuito claro de saber e perceber como é que o adversário ia disputar este jogo, que é uma organização defensiva cerrada no seu 5x4x1. Eles vinham com sensações altamente positivas de eliminar uma equipa de [primeira] liga, que lhes permitiu chegar aqui a este jogo mais leves. É sempre bom enfrentar o próximo jogo com uma vitória [2-1 ao Rio Ave] daquelas, mas nós também sabíamos que tínhamos que fazer isto que fizemos aqui hoje. Fomos muitos capazes de magoar a última linha defensiva deles. De descobrir espaços, nem sempre nem nunca foi possível porque o relvado também não estava bom porque tem chovido muito em todo o país e acabou por tecnicamente dificultar as ações dos jogadores. Mas, fomos muito competitivos, agressivos e criámos. Na primeira parte tivemos uma ou duas oportunidades".

Quanto ao adversário, destacou o mérito do avançado Welthon que colocou o Paços de Ferreira em desvantagem. "O Torreense foi a oportunidade criada, não diria de que do nada porque é injusto para o Welthon dizer isto que é um grande jogador, mas ele é que a criou e pôs a equipa a ganhar".

Em jeito de balanço, o técnico da turma da Capital do Móvel salientou a justiça do triunfo dos auriverdes: "Continuámos a levar a água ao nosso moinho, a ter a personalidade para conseguir desbloquear aquele [esquema tático] 5x4x1 cerradíssimo e com o decorrer do jogo fomos crescendo, fomos sempre a equipa mais forte e acabámos por dar uma resposta boa porque ganhámos o jogo e acho que foi limpinho".