Ricardo Silva: «Estamos no melhor momento da época a nível da qualidade de jogo»

O Paços de Ferreira defronta esta sexta-feira o Leixões com o desejo de regressar às vitórias, depois da derrota caseira diante do Marítimo (2-1). O técnico Ricardo Silva acredita numa boa reação da sua equipa, mesmo sabendo das dificuldades que terá pela frente."Dezassete jogos depois, já lá vai muita coisa, a começar pela mudança de treinador. É o terceiro jogo do Fangueiro, tem dinâmicas diferentes, alguns jogadores diferentes e um estado anímico positivo depois de ter conseguido empatar com o Benfica B. Pode estar a passar por um período curto de sensações positivas. Será difícil para nós, mas vamos com a máxima força com a intenção de ganhar. Temos estado com uma postura mais agressiva, mais arrojada."Sou um treinador que tem tido um estilo mais arrojado ofensivo, dominador, tentando isso em qualquer estádio. A equipa está mais entrosada, fico frustrado pelo que a equipa tem feito e não tem sido traduzido em resultados. Estamos no melhor momento da época a nível da qualidade de jogo, mas o que queremos é ganhar e o resultado é sempre o mais importante no futebol. Temos setes jogos onde conseguimos apenas 4 pontos e podíamos ter 14. A minha equipa merecia muito mais nesses sete jogos. A direção não tem culpa de nada, sou eu que coloco a equipa a jogar. O diretor desportivo não tem culpa de nada. A responsabilidade dos resultados é do treinador. Queremos ganhar, os adeptos têm legitimidade para criticar-me porque sou o responsável, mas queremos mais e melhor."