Ricardo Silva: «Queremos que seja um jogo difícil para o adversário»

O treinador do Paços de Ferreira tem consciência das dificuldades que vai encontrar no jogo desta tarde, em Vila das Aves. No entanto, Ricardo Silva acredita que a sua equipa pode dar continuidade à vitória alcançada na jornada anterior, frente ao Penafiel. "Focámo-nos muito em nós, no nosso jogo, apesar de sabermos que vamos defrontar uma equipa da linha da frente.

Conhecemos bem a equipa do AVS e não vou dizer o que temos preparado, mas será como contra os outros adversários, tentar fragilizá-los no que têm de menos bom e impormos o nosso futebol, que é sempre a estratégia que colocamos em todos os jogos", explicou o técnico pacense, que espera estabilizar os resultados. "Queremos fazer com que a equipa seja mais competitiva, mais assertiva neste tipo de jogos. Vamos ter um jogo difícil, mas queremos que também seja difícil para o adversário", concluiu.