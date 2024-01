Ricardo Silva: «Temos de ser mais capazes mentalmente»

O treinador do P. Ferreira antevê muitas dificuldades na receção ao FC Porto (amanhã, 14 horas). Ricardo Silva vê no FC Porto B uma equipa com "uma capacidade boa", comparando a qualidade dos dragões com a de "Luís Castro [Benfica B] que venceu a 2ª Liga há uns anos". E justificou: "tem muito valor individual, com jogadores que entram na equipa principal e outros que têm feito banco. Estamos a falar de uma equipa muito competente que gosta de assumir o jogo, define bem, mas não pode haver desculpas, queremos fazer um bom jogo, mais competitivo no momento defensivo e criar oportunidades. Temos de ser mais capazes mentalmente", justificou.O técnico demonstrou ainda o seu desagrado pelos resultados da primeira volta. "Espero um ano mais proativo, uma direção mais ativa, porque esta direção tem uma excelente capacidade. Já trabalhei com inúmeras, temos gente com capacidade, mas ainda podemos fazer mais. Tenho de fazer mais como treinador, os jogadores têm de fazer mais ainda dentro do campo, porque somos nós que jogamos e influenciamos os resultados", referiu, em jeito de crítica, admitindo depois que o plantel deverá sofrer alguns reajustes neste mercado de inverno. "Estamos alinhados com a direção, sobre quem poderá sair e entrar. Sabemos que somos um clube que, do ponto de vista financeiro, partimos atrás, mas não é desculpa para fazer os reajustes. Acredito nos jogadores que estão aqui e será com a larga maioria deles que vamos querer resolver", sublinhou.