O P. Ferreira oficializou, esta quarta-feira, a contratação de mais um reforço para o plantel de Ricardo Silva, garantindo a chegada do central Robson Reis por empréstimo do Santos, do Brasil.O defesa, de 23 anos, avança assim para a segunda época em Portugal, depois de na temporada transata ter estado ao serviço do Boavista, também por cedência da formação brasileira. Nas panteras, Robson Reis nunca se conseguiu impor e acabou por disputar apenas oito partidas.Em Paços de Ferreira, o central brasileiro junta-se a Ícaro Silva, Ferigra, Nuno Lima e Pedro Ganchas como opções para o eixo da defesa.