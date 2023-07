Saragoça atento a Nigel Thomas e Holsgrove

O Saragoça mostrou interesse na contratação de Nigel Thomas e poderá avançar com uma proposta para garantir o extremo. Segundo o diário ‘As’, o clube observou de perto o jogador, tendo inclusive assistido, na Mata Real, ao jogo entre P. Ferreira e Rio Ave, no dia 21 de maio.

A imprensa espanhola adianta também que o jogador, de 22 anos, terá uma cláusula no contrato com os pacenses, válido até 2025, que permite a sua libertação em caso de descida de divisão, o que poderia facilitar a transferência. Além do Saragoça, também o FC Andorra e o Racing Santander estarão interessados no extremo.

Igualmente na mira do Saragoça estará Holsgrove. De acordo com a imprensa do país vizinho, o diretor desportivo, Juan Carlos Cordero, tem acompanhado a evolução do atleta desde os tempos do Celta de Vigo B.