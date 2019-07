Tiro de partida com muitas dúvidas

Tiro de partida em Paços de Ferreira com 21 jogadores a apresentarem-se na Mata Real para realizar os habituais exames médicos. O primeiro contacto do grupo com o treinador Filó e a nova equipa técnica abriu com a esperada palestra onde foram transmitidas as ideias a implementar, na certeza de que a composição do plantel está longe de concluída.

Reestruturação para alinhavar nas próximas semanas, não só porque ainda vão chegar reforços, como também há jogadores que se apresentaram e vão prosseguir a carreira em outros clubes. No que diz respeito à abertura das oficinas, de salientar as presenças de Hélder Ferreira e Jorge Silva, cuja aquisição foi ontem oficializada pela SDUQ, ao passo que Luiz Carlos, Maracás e Rafael Gava estão devidamente autorizados a integrarem os trabalhos mais tarde. Por definir está a situação de Gonçalo Gregório, sendo que o avançado, proveniente do Casa Pia, não se apresentou ao trabalho.