Vítor Oliveira: «As possibilidades de passarmos já não eram muitas»

Vítor Oliveira reconheceu que o Paços de Ferreira não tinha "muitas possibilidades de passar" na Taça da Liga, por isso optou, frente ao Benfica, por "dar minutos a jogadores menos utilizados". O treinador gostou do que viu, mas também constatou que houve quem tivesse ficado aquém das expectativas."O campeonato (da 2.ª Liga) é, realmente, o nosso objetivo e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. A Taça de Portugal também valorizamos, é só um jogo e contra um adversário difícil, o Feirense. Este jogo da Taça da Liga e as possibilidades de passar já não eram muitas. Não era fácil somar duas vitórias e seguirmos em frente. Optámos por dar minutos a jogadores menos utilizados neste contexto, no Estádio da Luz. Deu para verificar aqueles com que poderemos contar no imediato, porque também houve alguns que ficaram aquém.""Não tenho saudades (da 1.ª Liga), porque faço o que gosto, independentemente da divisão. Tenho muito gosto em estar aqui, não podemos estar todos na primeira divisão. Estou num clube prestigiado do futebol português, que quer chegar à 1.ª Liga. Não sinto saudades da primeira, mas prefiro jogar na 1.ª Liga, claro."