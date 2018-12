Vítor Oliveira não queima trunfos contra o Benfica

O anúncio até pode ser visto como uma boa notícia para Rui Vitória, que terá uma boa oportunidade de continuar a exorcizar a ameaça de crise na Luz. Todavia, e aconteça o que acontecer na esfera mediática, o pragmatismo de Vítor Oliveira, de 65 anos, é absoluto. A definição de estratégias que não estão sujeitas a desvios é uma das suas marcas, pelo que a 2ª Liga e a Taça de Portugal merecem atenção prioritária, o que não sucede com a Allianz Cup. Uma determinação imutável mesmo perante a visita ao reduto da águia, para defrontar o Benfica, na próxima 4º feira."Vamos valorizar o campeonato em detrimento da Allianz Cup. Vamos valorizar enormemente o campeonato e a Taça de Portugal. A Allianz Cup será realmente uma competição onde queremos fazer o melhor, queremos dignificar o clube, mas que irá ser de alguma forma desvalorizada", sublinhou o técnico, na entrevista rápida televisiva, após o triunfo sobre o Penafiel deste domingo.A explicação, de resto, transcende o mero encontro com as águias. "Vamos ter agora dois meses de grande intensidade em termos de jogos, com densidade de calendário. No campeonato precisamos de somar pontos para a eventualidade de um qualquer percalço que possa acontecer e que na 2ª Liga acontece com muita frequência a todas as equipas. De qualquer forma, creio que estamos preparados", asseverou.O grupo A da Allianz Cup é liderado pelo Aves, com 4 ponto em 2 jogos. O Benfica somou 3 pontos numa partida, seguindo-se o P. Ferreira com 1 ponto num jogo, ficando para último o Rio Ave com 0 pontos em 2 rondas. Após o acerto entre encarnados e castores, a derradeira jornada realiza-se a 28 de dezembro, com o Aves-Benfica e o Rio Ave-P. Ferreira a terem início pelas 21.15.