Vítor Oliveira não quer contemplações diante do Varzim

Os trilhos do P. Ferreira parecem indicar que a subida é o cenário mais provável, tendo em conta os 13 pontos de vantagem para a equipa que se encontra à espreita. Porém, esta bagagem confortável poderá conduzir o plantel ao relaxamento e é isso que o treinador pretende evitar, lembrando um momento semelhante dos castores em 2000/01, mas em onde os pacenses eram os perseguidores…"Nessa época, à 21.ª jornada, o Paços estava a 14 pontos do Aves e na última jornada ultrapassou o adversário e subiu de divisão, ao contrário do Aves". Este alerta de Vítor Oliveira vai no sentido de evitar que os seus jogadores comecem a pensar que o objetivo está praticamente conseguido, exigindo, por isso, concentração máxima no jogo da tarde de amanhã, com o Varzim."Vimos de dois jogos com um grau de dificuldade elevadíssimo, contra Académica e Famalicão, e vencemos, mas este jogo com o Varzim é tão importante como esses, porque se não dermos seguimento ao que fizemos, tudo se perde e sabemos que vamos defrontar um adversário muito difícil e que se reforçou muito bem", acrescentou.Diaby, Uilton e Wagner, habituais titulares na estratégia de Vítor Oliveira, não recuperaram dos respetivos problemas físicos e são baixas certas para o embate com os poveiros.