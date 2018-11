Vítor Oliveira: «No mercado muda-se de opinião»

Em lugar de subida apesar da derrota no último jogo no Estoril, o P. Ferreira tem mostrado a regularidade e consistência à imagem do seu treinador Vítor Oliveira, em busca da sua 11ª subida na casa onde alcançou a primeira."Todos os treinadores estão satisfeitos com a equipa que têm, mas quando abre o mercado mudamos um bocadinho de opinião e notamos que precisamos de mais este ou aquele jogador para uma ou outra posição", afirmou, analiticamente, o técnico dos castores.A derrota do último jogo não alterou nada nas expectativas e estado de alma da equipa. "Não mexe nada. Há muitos candidatos na 2ª Liga, temos sete ou oito equipas que são candidatas, algumas até estão no fundo da tabela. Pela capacidade dos seus jogadores e treinadores considero que todos vão ter uma palavra a dizer", reforçou, de forma ponderada.Como a equipa que é composta por 11 elementos, Oliveira quer fazer ‘um 11’ das suas subidas. "Claro que quero voltar a subir, mas sabemos que há vários candidatos para duas posições. Vamos tentar estar no final nesses dois lugares", concluiu.Nininho fez apenas um jogo, e foi para a Taça de Portugal, em Condeixa. Jogou os 90 minutos e nunca mais voltou a competir na sequência de uma lesão. Recuperou há mais de uma semana e está em condições de ser opção para a receção ao Casa Pia, domingo.