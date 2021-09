Capela preocupa no Penafiel  

O capitão do Penafiel, Capela, está lesionado e representa a maior adversidade para o treinador Pedro Ribeiro. Isto porque o defesa central era um dos totalistas da equipa duriense e não tinha ainda falhado nenhum minuto de um jogo oficial esta temporada, até ter sido substituído ao intervalo da partida com o Nacional.





Se o central não recuperar a tempo da partida com o Sp. Covilhã, o escolhido para tomar o lugar do capitão deve mesmo ser Leandro Teixeira. Com 23 anos, o central é um produto das camadas jovens do Penafiel e pode assim aproveitar a oportunidade a titular, depois de ter entrado no intervalo frente aos madeirenses.